Mitglieder entscheiden: Neuer Pächter für Tierheim Lechleite?

Plus Vier Monate nach der Schließung gibt es Hoffnung für das Tierheim Lechleite in Friedberg. Der Tierschutzverein Augsburg und ein weiterer Interessent bewerben sich.

Stellt der Verein gegen Tierversuche und Tierquälerei, Träger des Tierheims Lechleite, die Weichen für die Einrichtung neu? Bei einer außerplanmäßigen Mitgliederversammlung geht es um das Thema.

Dort werden sich der Tierschutzverein Augsburg und ein weiterer Bewerber, der bislang ungenannt bleiben möchte, als potenzieller Pächter des Hauses an der AIC25 in Derching präsentieren. Dieses wurde im April auf Anordnung des Veterinäramtes Aichach-Friedberg hin geschlossen (hier die Hintergründe dazu). Voraussetzung für eine Wiedererteilung der Betriebserlaubnis ist, dass es eine qualifizierte Leitung gibt. Die frühere Vorsitzende und Leiterin war wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden. Binnen kurzer Zeit gingen dann zwei andere Leiterinnen bzw. wurden gekündigt.

Die Mitglieder werden auf ihrer Versammlung entscheiden, ob die Einrichtung angesichts dieser Situation verpachtet wird. Auch eine Option für einen Pächter werden sie abgeben, heißt es von Vereinsseite.

Tierheim: Synergieeffekte zwischen Augsburg, Derching und Königsbrunn

Wie berichtet will der Tierschutzverein Augsburg in die Bresche springen. Dessen Vorsitzender Heinz Paula sagt, man werde sich bei der Versammlung den Mitgliedern des Vereins gegen Tierversuche und Tierquälerei vorstellen. Laut Paula will der Tierschutzverein auf diesem Weg versuchen, das Derchinger Tierheim langfristig zu erhalten. Es sei wichtig für den Tierschutz im Landkreis Aichach-Friedberg und darüber hinaus.

Außerdem ergäben sich Synergieeffekte für die drei Standorte Augsburg-Holzbachstraße, Gut Morhard in Königsbrunn und Lechleite in Friedberg-Derching. Paula versichert: „Unser Standort in der Holzbachstraße bleibt auf jeden Fall erhalten.“ Er sei ideal, zum Beispiel für pädagogische Arbeit, Training und als Auswilderungsstation. Auch Tiere abgeben und abholen soll man dort weiterhin können. Die Haupt-Pflege- und „Aufpäppel“-Station wäre dann aber in Derching.

Für das Tierheim Augsburg gibt es Erweiterungspläne

Der Tierschutzverein hatte vor, am Standort Holzbachstraße zu erweitern. Ein neues Katzenhaus war geplant. Dessen Bau hat der Verein vorerst zurückgestellt. Doch die Zeit ist knapp. Auch sind die finanziellen, personellen und inhaltlichen Herausforderungen für eine Anpachtung der Derchinger Einrichtung groß.

Deshalb hat der Tierschutzverein die eigene Jahreshauptversammlung um mehrere Wochen vorgezogen. Sie findet nun im September statt. Dann will die Vorstandschaft den Mitgliedern die Modalitäten einer Übernahme erläutern, wenn diese zustande kommt. Wenn nicht, beginnen die Vorbereitungen für den Bau des Katzenhauses an der Holzbachstraße. Paula betont, er freue sich, dass der Verein gegen Tierversuche und Tierquälerei die bisher nötigen Schritte so schnell in die Wege geleitet hat. Er hoffe, dass auch alles Weitere klappt: „Das wäre eine Chance für beide Seiten.“

