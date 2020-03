11:20 Uhr

Motorradfahrer bei Unfall nahe Ried leicht verletzt

Polizei und Rettungsdienste waren am Samstagnachmittag nach einem Motorradunfall im Einsatz.

20-Jähriger landet mit seiner Maschine auf der Strecke nach Baindlkirch im Acker.

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 15.40 Uh auf der Strecke von Ried in Richtung Baindlkirch ereignete. Der 20-Jährige kam laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte ins dortige Feld. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Themen folgen