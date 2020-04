vor 3 Min.

Mundschutzmaske mit Sichtfenster?

Gängige Modell machen das Lippenlesen für Gehörlose unmöglich

Von Josef Brutscher

Seit Montag ist das Tragen von Masken in Bayern beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr Pflicht. Doch was tun, wenn man schwerhörig oder gar gehörlos ist? Denn ohne Lippenlesen wird es für viele Menschen schlicht unmöglich mit anderen zu kommunizieren, die keine Gebärdensprache beherrschen. So geht es der bereits seit ihrer Kindheit hörgeschädigten Christa Hülsen aus Ottmaring.

„Ich brauche in bestimmten Situationen einfach den Mund meines Gegenübers, wenn unbekannte Themen, Haltungen oder Dialekte mir das Verstehen verschließen“, schreibt die 82-Jährige. Sie könne natürlich verstehen, dass ein hörender Mensch sich schwer tut, sich in die Welt eines Hörgeschädigten Menschen einzufühlen. Trotzdem könne es auch in Krisenzeiten nicht sein, dass ein Teil der Gesellschaft einfach vernachlässigt wird.

Betroffene und deren Bekannte haben das Problem längst erkannt. Im städtischen Klinikum Görlitz werden daher unter der Leitung von Dr. Mark Frank durchsichtige Schutzvisiere produziert. Zusätzlich hat der Leiter der Notaufnahme in Görlitz eine Videoanleitung auf YouTube veröffentlicht, die den einfachen Nachbau eines solchen Visiers zeigt.

Aber auch andernorts gibt es Lösungsansätze: Im US-Bundesstaat Kentucky hat eine junge Studentin sich des Problems angenommen. Ashley Lawrence hat spezielle wiederverwendbare Masken mit Sichtfenster für den Mund entworfen. Zusammen mit ihrer Mutter näht sie die Schutzmasken aus Bettzeug. Die beiden planen, ihre Entwürfe so vielen Gehörlosen zu schicken wie möglich. Und das kostenlos.

