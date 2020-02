Musikpavillon: Bayerische Brass-Akademie zieht es nach Friedberg

Plus Orchester der Bayerischen Brass-Akademie möchten im Musikpavillon proben. Denn zwischen den Bands und Friedberg gibt es eine besondere Verbindung. Klappt das?

Die Bayerische Brass-Akademie ist nicht jedem ein Begriff, aber sehr erfolgreich: Eines ihrer Orchester ist deutscher Brass-Band-Meister, und diese Band belegt Platz 31 der Weltrangliste. Die Mitglieder der Akademie kommen aus ganz Bayern und darüber hinaus, Sitz ist seit der Gründung 2005 Ingolstadt. Nun will sie nach Friedberg umziehen. Warum?

In Friedberg vermutlich bekannter als die Akademie selber sind die stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, Markus Trinkl und Ida König, sowie Beisitzer Maximilian Fürst. Alle – und noch weitere Mitglieder – sind aus Friedberg und haben ihre musikalischen Wurzeln in der Jugendkapelle. Diese Beziehung ist der Grund für den Umzugswunsch, zumal die vier Bands mit ihren je 35 Musikern sich momentan schwertun, Proberäume zu finden.

Thema im Kulturausschuss von Friedberg

Brass-Bands sind ein Trend, der seinen Ursprung in Großbritannien hat; in Deutschland ist er noch nicht besonders weit verbreitet. Die Formationen bestehen nur aus Blechbläsern (Brass-Band ist der englische Ausdruck für Blaskapelle) und Schlagwerk. Wie Markus Trinkl dem Kulturausschuss des Stadtrates erklärte, hätte sich die Akademie schon einen Übungsort gefunden, nämlich den Musikpavillon am Volksfestplatz, momentan vor allem unter der Woche von Stadt- und Jugendkapelle belegt.

Die Brass-Bands wollen nur an den Wochenenden proben. Allerdings kommt es auch hier teilweise zu Terminüberschneidungen, wie ein erster Abgleich von Wunschdaten ergab. Denn die Juka braucht den Pavillon an Wochenenden ebenfalls manchmal für Proben, Vorspiele und den Tag der offenen Tür.

Der Kulturausschuss stimmte zwar letztlich zu, dass die Verwaltung die Aufnahme der Brass-Akademie in den Pavillon prüft, schlug jedoch auch kritische Töne an. So erinnerte Kulturpfleger Peter Gürtler ( CSU) daran, dass man nicht einmal wisse, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Im Zuge des Neubaus der Vinzenz-Pallotti-Schule und der Umgestaltung des Volksfestplatzes soll eine Machbarkeitsstudie prüfen, ob und wie der Pavillon den Raumbedarf von Stadt- und Jugendkapelle überhaupt noch decken kann. Vor allem Platz für Registerproben fehlt. Ein Abriss und Neubau als „Haus der Musik“ an dieser oder anderer Stelle steht im Raum.

Ist Friedberg für die Bayerische Brass Akademie geeignet?

Zweiter Bürgermeister Richard Scharold äußerte ebenfalls Bedenken: „Eine fremde Band bekommt kostenlos den Pavillon, während unsere Sportvereine Hallengebühren zahlen müssen.“ Da werde mit zweierlei Maß gemessen, kritisierte der CSU-Politiker. Das sei ohnehin bereits der Fall, konterte Bürgermeister Roland Eichmann (SPD). Stadt- und Jugendkapelle zahlen die Miete nicht in Form von Geld, sondern von Konzerten. Das sei auch mit der Brass-Akademie so abgesprochen.

Roland Fuchs (parteifreies Mitglied der CSU-Fraktion) befürchtete, dass es für solche Konzerte in Friedberg nicht die passende Bühne gebe. Markus Trinkl versicherte allerdings, dass die Max-Kreitmayr-Halle dafür durchaus geeignet sei. Auch in Kirchen hätten die Bands schon gespielt. Die Brass-Akademie toure viel durch Deutschland und auch durch das Ausland. Mit sporadischen Proben wolle man Friedberger Formationen auf keinesfalls ins Gehege kommen oder gar um Musiker konkurrieren, versprach er.

