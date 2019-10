vor 22 Min.

Musikverein Dasing wagt einen Ausflug in die Welt der Operette

Der Musikverein Dasing führt in Friedberg am Wochenende Franz Lehárs „Land des Lächelns“ in konzertanter Fassung auf.

Bereits seit einigen Monaten klingen asiatische Klänge aus dem Probenraum des sinfonischen Blasorchesters Dasing. Der Dirigent des Orchesters, Christoph Günzel, studiert gerade mit seinen Musikern die Operette „Das Land des Lächelns“ ein, die in einer konzertanten Fassung am kommenden Samstag, 26. Oktober, in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg aufgeführt wird.

Musikverein Dasing: Christoph Günzel arrangierte Operette

Das Arrangement hierfür stammt vom Dirigenten selbst, der die Operette extra für sinfonisches Blasorchester arrangiert hat. Mitwirkende sind die Gesangssolisten Carmen Sánchez-Piva, Susanne Pemmerl, Shim Sang-Eun und Wolfgang Wirsching sowie der Chor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums. Auch eine tänzerische Einlage des DanceCenter no.1 ist mit dabei.

So ein Großprojekt erfordert gerade von Amateurmusikerinnen und -musikern, bzw. auch Amateursängerinnen und -sängern zusätzliche intensive Probenarbeiten. Jedoch sehen sich alle Akteure dieses Projekts bei Christoph Günzel als Gesamtleiter des Projektes in sehr guten Händen und folgen seiner exzellenten musikalischen Regie sehr konzentriert.

Musikverein aus Dasing spielt auch berühmte Melodien

Mit dem berühmten Liebeslied „Dein ist mein ganzes Herz“ und weiteren bekannten klassischen Melodien will der Musikverein Dasing sein Publikum in die Welt der Operette entführen. Die Operette handelt von der verwöhnten Grafentochter Lisa (Carmen Sánchez-Piva), welche bei einem Reitturnier gewonnen hat. Bei dem anschließenden Fest im Hause ihres Vaters sind die Gratulanten Graf Gustav von Pottenstein, genannt Gustl (Wolfgang Wirsching) – der für Lisa schwärmt, ihr aber nur ein guter Freund sein darf – und der chinesische Prinz Sou-Chong (Shim Sang-Eun). Sein exotischer, fernöstlicher Charme fasziniert Lisa und die beiden verlieben sich ineinander. Entgegen den Warnungen ihres Vaters folgt sie ihrer Liebe nach China.

Dort wird das verliebte Paar jedoch bald auf den Boden der gesellschaftlichen Wirklichkeit zurückgeworfen. Die Unvereinbarkeit ihrer Charaktere wird ihnen mehr und mehr bewusst. Lisas früherer Verehrer, Graf Gustav von Pottenstein, der ihr nach China nachgereist ist, spendet ihr Trost. Er lernt dort Mi (Susanne Pemmerl), die Schwester des Prinzen kennen. Sou-Chong wird von seinem sittenstrengen Onkel aufgefordert, wie ein alter Brauch es verlangt, vier Mandschu-Mädchen zu heiraten.

Als er dieser Tradition folgt, stürzt er Lisa damit in tiefe Verzweiflung. Diese plant daraufhin, getrieben von der Sehnsucht nach ihrem früheren Leben, gemeinsam mit Gustl die Flucht aus dem Palast. Sou-Chong durchkreuzt ihren Plan, doch er erkennt, dass er Lisa nicht halten kann und lässt sie mit einem traurigen Lächeln ziehen. (FA)

Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es bei Schreibwaren Gerblinger in Friedberg oder direkt über www.tickets.mv-dasing.de. Weitere Infos finden auf der Operetten-Homepage www.ldl2019.de.

