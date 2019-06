vor 19 Min.

Mustergültig bauen

Am Samstag gibt es ihm Rahmen der „Architektouren“ zwei Führungen durch das „Haus M“ in Friedberg.

Nur das Büro Hicker ist aus dem Landkreis Teil der diesjährigen "Architektouren". Ein Haus der Firma ist am 29. Juni zu besichtigen.

Als einziges Büro aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist das Büro Hicker bei den „Architektouren 2019“ vertreten. Das „Haus M – Wohnen am Hang“ an der Margit-Blaha-Straße in Friedberg-Süd kann am Samstag, 29. Juni, bei zwei Führungen um 10 beziehungsweise 11 Uhr besichtigt werden. Das „Haus M“ wurde bereits bei dem Gestaltungswettbewerb „Besser bauen im Wittelsbacher Land“ ausgezeichnet.

Alle ausgewählten Gebäude der Architektouren auf Website

Bayernweit werden bei den diesjährigen Architektouren 244 Objekte vorgestellt, in Schwaben sind es 22. Eine vollständige Liste der ausgewählten Gebäude gibt es im Internet unter https://www.byak.de/architektouren.html. (FA)

