00:31 Uhr

NCS vernetzt Kinder- und Altenheime

Getreu dem Motto „Bayern steht zusammen“ möchte die NCS GmbH mit Hauptsitz in Friedberg ihren Beitrag leisten. Sie hat Kinder- und Altenheime mit Notebooks zu versorgt, damit die Patienten und Kinder über die Feiertage mit Angehörigen skypen können. Geschäftsführer Stefan Schneider stellte 25 Notebooks in einem Gesamtwert von 12500 Euro zur Verfügung. „Die Freude der Heiminsassen ist nun mal der regelmäßige Besuch der Angehörigen. In dieser schweren Zeit der Krise gibt es dazu leider keine Möglichkeit. Sie können zwar per Telefon miteinander kommunizieren, aber das ist nicht das Gleiche wie jemanden in die Augen schauen zu können oder die Hand zu halten. Deshalb sollen sie wenigstens per Videochat zu ihren Liebsten Kontakt aufnehmen können“, so Schneider. Die Notebooks gingen noch vor Ostern an folgende Einrichtungen: Haus an der Paar Aichach, Altenhilfe der Stadt Augsburg, Katholisches Kinderheim Hochzoll, Pauline-Fischer-Haus Augsburg, AWO-Seniorenheim Friedberg, Pro-Seniore-Residenz Friedberg und Pfarrer-Knaus-Heim, Kühbach.

Die NCS GmbH ist seit 1997 mit ihrem Hauptsitz in Friedberg und weiteren Büros in Augsburg, München und Allgäu als IT-Spezialist rund um die Unternehmens-IT im Raum Schwaben, München und Allgäu tätig. (AZ)

