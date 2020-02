Nach Schließung von Landhaus Sigl: Maibaum muss umziehen

Plus Jahrzehntelang stand der Rederzhauser Maibaum beim Landhaus Sigl. Nach dessen Schließung ist es damit vorbei. Wo der Maibaum künftig zu sehen ist.

Selten einmal zieht ein Maibaum um, doch genau das ist jetzt in Rederzhausen geplant. Der Wunsch ging von der Maibaumgemeinschaft Rederzhausen aus. Auslöser ist die Schließung des Landhauses Sigl Anfang 2019. Dort hatte der Maibaum traditionell seinen Standort.

Die Genehmigung zum Aufstellen hatte die Maibaumgesellschaft – federführend der Stopselclub – immer direkt mit der Familie Sigl ausgehandelt. Da das Landhaus Sigl geschlossen ist und die künftige Verwendung des Grundstücks offenbar nicht bekannt ist, fürchtet die Maibaumgesellschaft um den Standort auf dem Privatgelände, wie es nun im Bauausschuss des Stadtrates hieß. Daher bat die Dorfgemeinschaft die Stadt Friedberg, den Baum künftig östlich des Feuerwehrhauses aufstellen zu dürfen.

Das sind die Pläne für den Rederzhauser Maibaum

Die gepflasterte Freifläche wird nach Angaben der Bauverwaltung nicht als Parkraum oder gar Zufahrt für das Feuerwehrhaus benötigt. Auch die Freiwillige Feuerwehr habe dem Wunsch zugestimmt. Die jährliche Rederzhauser Maifeier geht an dieser Stelle bereits seit einigen Jahren über die Bühne.

Es bleibt das Thema des Fundaments. Hier bittet die Maibaumgemeinschaft wegen Geldmangels die Stadt um Unterstützung; der Stopselclub will im Gegenzug die Gestaltung der Fläche drumherum übernehmen. Der Bauausschuss stimmte ohne Gegenstimme oder Diskussion zu, dass der Baubetriebshof Bau und Pflege des Fundaments übernehmen soll.

Das kostet rund 19.000 Euro, davon entfallen 4.000 Euro auf Material. Es gibt bereits Planskizzen dazu aus den Jahren 1979 und 1989, die jedoch technisch auf den neuesten Stand zu bringen sind.

Es bleibt noch ein wenig Zeit, denn heuer kann der Maibaum dort bleiben, wo er ist. Im Herbst 2020 oder im Frühling 2021, wenn wegen der Standsicherheit ein neuer Maibaum aufgestellt werden muss, soll das Fundament jedoch fertig sein. Der Bauausschuss versprach aus Gründen der Gleichbehandlung, dass auch in anderen Ortsteilen der Bauhof künftig Herstellung und Pflege der Maibaum-Fundamente übernimmt.

Auch in Mering gibt es Probleme mit dem Maibaum

Andernorts läuft das nicht so einfach: Mering musste vier Jahre lang wegen Problemen mit dem Fundament auf seinen Maibaum auf dem Marktplatz verzichten. Dem Marktrat war ein neues Fundament zu teuer.

Die Kostenschätzung lag mit 40.000 Euro doppelt so hoch wie in Rederzhausen. Nun wurde eine Lösung gefunden: Es wird leichte Veränderungen am Fundament geben, die Halterung bleibt weitgehend in ihrem Zustand. Der Maibaum wird auf 30 Meter gekürzt, der Stamm hat einen Durchmesser von etwas unter 45 Zentimeter und zwölf Zunftzeichen weniger werden montiert. (mit sev)

