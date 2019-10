vor 34 Min.

Nachruf: Hans Fink gestorben

Kissinger Räte nehmen Abschied von einem Weggefährten

Nach schwerer Krankheit ist der langjährige Kissinger Kommunalpolitiker Hans Fink in der Nacht auf Donnerstag gestorben. Sichtlich betroffen nahm der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Schweigeminute Abschied.

Der 73-Jährige saß seit 2002 für die CSU im Gemeinderat. Bürgermeister Reinhard Gürtner würdigte das Engagement seines Weggefährten in seinem Nachruf. Er schilderte ihn als einen sehr gewissenhaften Kommunalpolitiker, der immer mit dem Herzen bei der Sache war – und schon mal kritisch nachfragte, wenn es nötig war.

„Er hinterlässt eine Lücke in unserem Gemeinderat und in unserem Leben“, sagte Gürtner. Fink sei vor allem wegen seiner ruhigen und freundlichen Art von allen geschätzt worden. Für viele sei er nicht nur ein Kollege im Gemeinderat gewesen, sondern ein Freund. „Wir werden ihn vermissen, aber wir werden ihn in unserer Erinnerung behalten und bewahren“, sagte der Bürgermeister, der den Angehörigen sein Mitgefühl aussprach.

Der Trauergottesdienst findet am Dienstag, 29. Oktober, um 14 Uhr in St. Bernhard statt. Die Beisetzung ist anschließend auf dem Alten Friedhof in Alt-Kissing. (gön)

