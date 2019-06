vor 19 Min.

Nazi-Parolen an Wasserspeicher in Bachern

Graffiti-Sprayer haben Nazi-Schmierereien an das Hochwasserrückhaltebecken im Friedberger Stadtteil Bachern gesprüht.

Unbekannte haben an einem Wasserspeicher der Stadt Friedberg in Bachern Graffiti mit rechten Parolen hinterlassen. Am Montag stellte man fest, dass das Hochwasserrückhaltebecken in den vergangenen Wochen dort mit schwarzer Farbe großflächig besprüht worden war.

Die Täter hinterließen die Worte „ACAB, I’m Adolf Hitler, Ihr Fotzen, ihr Juden“. Für die Entfernung sind rund 2000 Euro Schaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710. (tril)

