14:15 Uhr

Neue Aktion beim IKM

Farbenprächtige Bilder entstehen beim Malnachmittag in Mering. Der dient auch der Geselligkeit.

Kunst, Musik, Kochen, Literatur & Ethik sind die fünf Säulen des Vereins Internationale Kultur Mering (IKM), den Maureen Lermer seit sechs Jahren leitet. Während zu den anderen Sparten in den letzten Jahren bereits mehrmals Veranstaltungen stattfanden, kam die Kunst bis jetzt nicht zum Tragen. Nun fand erstmals ein Malnachmittag des IKM, organisiert durch das Vereinsmitglied Heike Scherer, in ihrem Garten statt, an dem sich zehn Personen aus Mering und Kissing beteiligten.

Alle Teilnehmer waren mit ihren Bildern sehr zufrieden und hoffen auf eine baldige Wiederholung dieser Veranstaltung. Für drei Teilnehmer war es das erste Bild, das sie nach Beendigung ihrer Schulzeit malten. Die Entscheidung für ein Motiv war unter den vielen Vorschlägen schnell gefunden: eine Landschaft mit Blumen, See und Bergen, ein altes Haus mit einem Garten, Tiere oder afrikanische Frauen.

Eine Landschaft mit Mohnblumen, einem See und Bergen

IKM-Neumitglied Franz Kralj aus Ried unterstützte die Aktion und trug zum erfolgreichen Verlauf bei. „Vor 15 Jahren habe ich zuletzt gemalt und ich bin schon etwas aufgeregt“, verriet Stefan Hummel aus Mering. Aber er war später mit seinen aus dem Wasser springenden Delfinen genauso zufrieden wie Gisela Sperl aus Kissing. Sie wollte erst eine einzelne Rose malen, ließ sich jedoch von der Organisatorin zu einer Landschaft mit Mohnblumen, einem See und Bergen überreden.

Vereinsmitglied Manuela Krämer hatte sich erst ganz kurzfristig entschieden, an dem Malnachmittag teilzunehmen, und wagte sich an einen Fuchs vor einem Feld. Ihr Fazit später war: „Ich konnte in den zweieinhalb Stunden meine Seele baumeln lassen, es war entspannend, miteinander zu malen, und jeder Einzelne hat ein schönes Bild hingekriegt, das empfinde ich persönlich als sehr wertvoll, und es stärkt das Selbstwertgefühl.“

Ein zweiter Malnachmittag findet in Mering statt

Vereinsvorsitzende Maureen Lermer hatte vorgeschlagen, den Abend mit einem gemeinsamen Büfett und Klaviermusik zu beenden. Aufgrund des warmen Wetters hatte jeder einen Salat, Brot mit Aufstrichen oder einen Kuchen vorbereitet, bevor gemeinsam Lieder wie „Let it be“, „My Heart will go on“ und viele weitere populäre Songs gesungen wurden. (FA)

Der zweite Malnachmittag des IKM, an dem mit Pastellkreiden gearbeitet wird, findet am 11. Juli ab 15.30 Uhr statt. Anmeldungen nimmt die Organisatorin ab sofort unter 0173/ 9569100 oder per E-Mail unter heike-scherer@t-online.de entgegen.

