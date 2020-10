vor 17 Min.

Neuer Raum: Snoezelen bietet Entspannung im Friedberger Kindergarten

Schnüffeln und Schlummern können Kinder mit ihren Eltern im neuen Snoezelen-Raum des Kindergartens St. Franziskus in Friedberg.

Plus Der neue Snoezelen-Raum des Friedberger Kindergartens St. Franziskus bietet Platz zum Entdecken, Ausruhen und Wohlfühlen.

Von Sina Stegmüller

Wer den neuen Snoezelen-Raum des Friedberger Kindergartens St. Franziskus betritt, taucht ein in eine hell gestaltete Wohlfühloase mit bunten Lichtsäulen und gemütlichen Sitz- und Liegegelegenheiten. Sowohl Kinder als auch Eltern dürfen sich in diesem Raum entspannen und ausruhen.

"Snoezelen" setzt sich aus den holländischen Verben "snuffelen" und "doezelen" zusammen. Im Deutschen bedeutet das Wort eine Kombination aus schnüffeln und dösen und beschreibt damit die Kapazität des Zimmers, das sowohl Platz zum Ausruhen als auch zum spielerischen Erkunden schafft. "Der Raum lädt dazu ein, sich fallen zu lassen, seinen Gedanken nachzugehen oder abzuschalten", sagt Martha Mikoschek, stellvertretende Leiterin des Kindergartens.

Snoezelen bietet Entspannung für alle Altersgruppen

Das Snoezelen wurde ursprünglich in den 70er-Jahren in Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt. Mittlerweile entspannen sich alle Altersgruppen in einem extra dafür geschaffenen Raum.

Für die Kinder und Eltern des Kindergartens St. Franziskus in Friedberg unter der Leitung von Claudia Sageder bedeutet das: alle fünf Sinne auf eine ganz neue Art und Weise erkunden und dabei das subjektive Wohlempfinden erhöhen. Auch das Personal profitiert von dem neuen Raum: In der Pause kommen dort die Erzieherinnen zur Ruhe und frischen ihre Kraft und Kreativität für den weiteren Tag auf.

Planung und Ausstattung des Rückzugsortes im Kindergarten

Die Idee für den Snoezelen-Raum hatten Leiterinnen und Mitglieder des Elternbeirats im August 2019. Nach den Weihnachtsferien begann dann die Planung des Projekts, die aufgrund von Corona mit kleinen Verzögerungen im Juli abgeschlossen werden konnte. Ein Belegungsplan, der im Team abgesprochen wird, ermöglicht nun Kindern und Eltern, die vorhandenen Gegenstände und Materialien des Raumes in Ruhe zu erkunden.

Für insgesamt 11.000 Euro wurden ein Podest mit Vibrationsmodul, das auf den Bass der Musik reagiert, zwei beleuchtete Blasensäulen, ein Fasterstrang, ein Projektor und ein Sternenhimmel eingebaut. Außerdem ermöglichen ein weicher Teppich, Entspannungsliegen, eine Musikanlage und eine Duftlampe das Erkunden mit allen Sinnen.

Das Projekt konnte durch eigene Rücklagen sowie mithilfe von Spenden des Elternbeirats und des Friedberger Kinderheims finanziert werden. "Das war es wert", sind sich Jenny Büchler und Alexandra Föse, Mitglieder des Elternbeirats, einig. Ihre Kinder Rebecca, Jonas und Föse genießen den Raum in vollen Zügen.

Kindergarten St. Franziskus hofft auf weitere Spenden

Für die Zukunft wünschen sich Erzieherinnen und Eltern zusätzlich ein Wasserbett mit Vibrationsmodul, das etwa 4000 Euro kosten wird. Leiterin Claudia Sageder hofft, das Bett durch weitere Spenden finanzieren zu können.

