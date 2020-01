18.01.2020

Neujahrsgruß im AWO-Heim

In Bayern gibt es den Brauch, das neue Jahr musikalisch zu begrüßen. Dieser Tradition folgend, überbrachte nun schon zum fünften Mal die Bläsergruppe mit Eveline Trinkl, Petra Frey, Hans-Jürgen Trinkl, Harald Gabler und Ullrich Thanner den Bewohnerinnen und Bewohnern des AWO-Seniorenheims am Rothenberg ihre Neujahrswünsche. Im Walzertakt zum bekannten Lied „Schön ist die Jugend …“ stellten die Gäste schnell Kontakt zu den Senioren her, die ihrerseits sogleich die Gelegenheit zum Mitsingen nutzten. Nach dem gemeinsam gesungenen Lied „Schön ist die Jugend“, stießen alle gemeinsam aufs neue Jahr 2020 an. Mit dem Schlusslied „Muss i denn zum Städtele hinaus“ verabschiedeten sich die Gäste mit dem Versprechen auf ein hoffentlich gesundes Wiedersehen. (FA)

