08.06.2019

Noch Plätze frei bei Malaktion in Mering

Der internationale Kulturverein will neue Mitglieder gewinnen

Mit einer künstlerischen Aktion will der Verein Internationale Kultur Mering (IKM) auf sich aufmerksam machen und bestenfalls auch neue Mitglieder gewinnen. Zwei Malnachmittage zum Mitmachen finden dazu in Mering statt. Diese finden jeweils ab 15.30 Uhr statt. Am Freitag, 28. Juni, in Mering St. Afra und am 11. Juli in den Räumen der AWO Mering. Der erste Nachmittag findet bei schönem Wetter bei Organisatorin Heike Scherer im Garten statt. Sie bedauert jedoch, dass sich bisher erst wenige Teilnehmer angemeldet haben. Sie freut sich über alle Malbegeisterten, auch Kinder, die sich hier noch beteiligen wollen und ein eigenes Acrylbild gestalten. Anschließend ist ein gemeinsames Essen vorgesehen, zu dem jeder eine Speise mitbringen soll. Für die Getränke sorgt der Verein. Der Abend soll mit Musik am Klavier und Gesang zu Ende gehen. Der zweite Malnachmittag mit Pastell- und Ölkreiden ist für Donnerstag, 11. Juli, ab 15.30 Uhr in den Räumen der AWO Mering geplant. Materialkosten für Leinwand, Papier und Farben sind am Veranstaltungstag zu begleichen. Anmeldungen zu beiden Terminen nimmt die Kursleiterin Heike Scherer unter 0173/9569100 oder unter der E-Mail-Adresse heike-scherer@t-online.de entgegen.

