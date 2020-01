Notarzt-Mangel in Aichach und Friedberg ist noch dramatischer als angenommen

Plus Seit Weihnachten fehlt in Aichach fast jeden Tag stundenlang ein Notarzt. In Friedberg fallen ebenfalls Schichten aus. Innenminister Herrmann ist eingeschaltet.

Die Versorgung mit Notärzten im Landkreis Aichach-Friedberg ist noch schlechter als bisher bekannt (wir berichteten) – das war nicht nur über die Weihnachtstage so, sondern hält bis heute an. Dies belegt eine Auflistung, die Landrat Klaus Metzger ( CSU) unserer Zeitung hat zukommen lassen. Sie bildet den Abschluss eines Schreibens an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB). Darin appelliert Metzger, eine adäquate Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und sieht „dringenden Handlungsbedarf“. Zusätzlich wandte sich der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko (CSU) bereits an den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Die Landtagsabgeordnete Christina Haubrich (Grüne) fordert dringend Abhilfe.

Unbesetzte Dienste an den Notarztstandorten Aichach und Friedberg 1 / 2 Zurück Vorwärts Aichach 24. Dezember , 7-24 Uhr 25. Dezember , 0-24 Uhr 26. Dezember , 0-19 Uhr 30. Dezember , 7-19 Uhr 1. Januar , 20-24 Uhr 2. Januar , 0-19 Uhr 3. Januar , 7-19 Uhr 4. Januar , 7-24 Uhr 5. Januar , 0-19.30 Uhr 6. Januar , 20-24 Uhr 7. Januar , 0-7.30 Uhr

Friedberg 24. Dezember , 19-24 Uhr 25. Dezember , 0-8 Uhr 26. Dezember , 19-24 Uhr 27. Dezember , 0-6.30 Uhr 7. Januar , 19-22 Uhr



Landrat Metzger appelliert: Ungenügende Versorgung mit Notärzten beenden

Zwischen dem 24. Dezember und dem 9. Januar war der Notarztstandort Aichach nicht nur an Weihnachten, sondern auch an acht weiteren Tagen zeitweise unbesetzt – teils mehr als 24 Stunden am Stück. In Friedberg konnte der Dienstplan vom 24. bis zum 27. Dezember sowie am 7. Januar nicht durchgängig abgedeckt werden.

In seinem Schreiben an die KVB teilt Metzger mit: „Der Landkreis Aichach-Friedberg appelliert, auch im Namen der Ersten Bürgermeister der beiden Standorte in Aichach und Friedberg, an alle Beteiligten, die Sicherstellung einer adäquaten Gesundheitsversorgung im Landkreis zu gewährleisten und eine Wiederholung der ungenügenden notärztlichen Versorgung [...] unter allen Umständen zu vermeiden.“

Notarzt-Mangel: Landrat lud schon im September zu Gespräch

Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt Landrat Metzger: „Die Situation über die Feiertage war ungenügend – in Friedberg schon nicht gut, aber in Aichach definitiv nicht tolerierbar.“ Temporäre Engpässe seien freilich schon länger bekannt. Deswegen habe er auch bereits am 12. September des vergangenen Jahres eine große Runde, unter anderem mit Vertretern von KVB, dem ebenfalls verantwortlichen Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) sowie aus der Ärzteschaft einberufen.

Metzger meint: „Ich hätte mir da schon eine andere Haltung von KVB und ZRF gewünscht. Offenbar funktioniert es auf diesem Wege nicht wirklich.“ Deshalb sei es an der Zeit, stärkeren politischen Druck aufzubauen – gerade auch in Anbetracht der „dramatischen Lage“ von zuletzt, wie es Metzger selbst formuliert.

Müssen Notärzte in Aichach-Friedberg mehr Geld bekommen?

Der Landrat weist darauf hin, dass das Bayerische Rote Kreuz (BRK), das am 12. September ebenfalls dabei war, die Situation bei den Notärzten schon länger kritisch sieht. „Für die Rettungsdienste ist das Ganze unbefriedigend, denn teilweise müssen dort junge Menschen enorme Verantwortung tragen, bis dann mal ein Notarzt vor Ort ist“, sagt Metzger. KVB und ZRF seien zwar allein verantwortlich, eine ausreichende Besetzung mit Notärzten zu gewährleisten. „Es geht aber nicht an, dass wir als Gesundheitsregion plus so dastehen.“

Es müsse vor dem Hintergrund des demografischen Wandels mindestens eine Sicherstellung der Notarztdienste, eigentlich sogar eine deutliche Verbesserung geben. Als Hebel sieht Metzger vor allem eine bessere Bezahlung der Notärzte als 20 Euro pro Stunde und 60 Euro für jeden Einsatz. „Im Moment ist diese Tätigkeit alles, aber nicht attraktiv für die Ärzte“, sagt er.

Tomaschko schreibt wegen Notarzt-Mangel Innenminister Herrmann

Der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko hat sich „bezüglich dieser für mich völlig inakzeptablen Situation“ an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann gewandt und ihn um Unterstützung gebeten, wie er auf Anfrage mitteilt. KVB und ZRF sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und unterliegt der Rechtsaufsicht des Bayerischen Gesundheitsministeriums (KVB) beziehungsweise Innenministeriums (ZRF).

Tomaschko war im Übrigen auch an Metzgers Schreiben an die KVB beteiligt. Er sagt: „Für mich als örtlich zuständigen Landtagsabgeordneten ist es unerlässlich, dass beide Notarztstandorte ordnungsgemäß und ausreichend besetzt sind.“

Grünen-Landtagsabgeordnete Haubrich: Massiver Mangel droht

Christina Haubrich, Landtagsabgeordnete für Aichach-Friedberg und gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, warnt: „Wie in vielen anderen Teilen der ärztlichen Versorgung laufen wir auch bei den Notärzten auf einen massiven Mangel zu.“ Junge Ärzte wollen schlicht nicht mehr rund um die Uhr arbeiten, ist sie überzeugt. Dies führe mit zu der angespannten Lage.

„Auch ist die Bezahlung für diese sehr verantwortungsvolle Arbeit zu gering“, meint Haubrich. Für viele Ärzte lohne es sich einfach nicht mehr, zusätzlich zu ihren sowieso schon anstrengenden Diensten in der Klinik oder Praxis auch noch Schichten als Notarzt abzudecken.

Immer mehr Einsätze für Notärzte in Aichach-Friedberg

Gleichzeitig steigen die Einsatzzahlen an – am Standort Friedberg von 800 im Jahr 1992 auf mittlerweile etwa 5500 jährlich. Aus Sicht von Haubrich gründet die Entwicklung aus der schlechter werdenden medizinischen Versorgung auf dem Land. Sie weist auf ein zusätzliches Problem hin: „Die Kapazitäten des Rettungsdienstes sind immer wieder blockiert, da er weite Strecken zurücklegen muss, bis er ein Krankenhaus findet, das den Patienten mit seinem jeweiligen Beschwerdebild aufnimmt.“

Haubrich möchte Abhilfe schaffen. Sie fordert: „Die rettungsdienstliche Vorhaltung muss schnellstmöglich angepasst werden. Der Mangel an Notfallmedizinern war absehbar und wird sich noch verstärken.“ Reformen im Gesundheitssystem dürften nicht auf dem Rücken der Patienten und Einsatzkräfte ausgetragen werden.

Sollten Dienste als Notarzt verpflichtend sein?

Eberhard Binhammer, Gruppensprecher am Notarztstandort Friedberg, hatte zuletzt die Vergütungsreform im Jahr 2015 als Hauptgrund für die personellen Engpässe ausgemacht und beklagt, seitdem hätten sich die Honorare de facto halbiert. Binhammer hält ein System auf freiwilliger Basis für nicht zukunftsfähig und geht davon aus, dass die Dienste für Ärzte bald verpflichtend sein dürften.

