20.12.2019

ÖDP stellt sich für den Kreistag auf

Die Kandidaten erarbeiten in einem Workshop ihre Ziele für den Wahlkampf

Wie können die Ziele, für die die ÖDP steht, lokal umgesetzt werden? Darüber diskutierten in einem Workshop in Dasing die Kandidaten für den künftigen Kreistag in Aichach-Friedberg. Im Plenum wurden zahlreiche Ideen gesammelt. In einer zweiten Runde bewerteten die Teilnehmer die Vorschläge. Jeder konnte fünf Punkte vergeben.

Um das ÖDP-Motto „Weniger (Wachstum) ist mehr (Lebensqualität)“ lokal umzusetzen, soll beispielsweise der Flächenverbrauch gestoppt werden. Dafür nannten die Workshopteilnehmer die Osttangente Augsburg, vorhandene Gewerbeflächen nutzen statt neue Gewerbegebiete auszuweisen und die Nachverdichtung der Ortskerne als Beispiele. Auch der Ausbau des Mobilfunknetzes mit 5G bedeute zusätzlichen Energieverbrauch und gesundheitliche Gefahren für die Menschen.

Die Kandidaten wollen die Artenvielfalt erhalten und das erfolgreiche Volksbegehren lokal umsetzen. Biotope sollen vernetzt werden. Zudem müssen kommunale Flächen Vorbild für die Bürger sein. Die ökologische Bildung in Schulen und Vereinen will die ÖDP fördern.

Ebenfalls umsetzen will die Kreis-ÖDP das Mobilitätskonzept unabhängig vom Auto. Dazu gehört, dass innerorts Vorrang für Radfahrer, Fußgänger, Rollstuhl und Rollator gelte. Zudem soll der ÖPNV verbessert werden.

In einem weiteren Workshop will die ÖDP erarbeiten, wie Energiewende, nachhaltige Landwirtschaft und Inklusion im Landkreis besser umgesetzt werden können.

