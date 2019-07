vor 20 Min.

Ölspur im Kreisverkehr bei Derching: Rollerfahrer verletzt

Auf einer Ölspur im Kreisverkehr an der A 8 bei Derching verunglückte am Montagabend ein Rollerfahrer.

Leicht verletzt wurde ein 44-jähriger Rollerfahrer, der bei Derching auf einer Öl- oder Dieselspur stürzte.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Montag gegen 23.40 Uhr auf der Kreisstraße AIC25 von Friedberg her kommend in Richtung Autobahn A8 unterwegs. Am Kreisverkehr vor der Autobahnzufahrt verlor er aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn die Kontrolle über seinen Motorroller. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher der Fahrbahnverunreinigung nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

