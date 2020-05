vor 31 Min.

Ohne Versicherung mit dem E-Scooter unterwegs

Bei einer Polizeikontrolle gab es Probleme für eine E-Scooter-Fahrerin in Friedberg.

Eine Polizeistreife hielt am Freitag gegen 20.45 Uhr eine Rollerfahrerin auf dem Radweg der Stefanstraße in Friedberg an, die mit ihrem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten stellten fest, dass am E-Scooter kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht war. Die 47-jährige Frau erwartet nun eine Strafanzeige.

