vor 51 Min.

Oswalds feiern goldene Hochzeit

Das Kennenlernen bei einem Tanzabend im Gasthaus Dillitz in Adelzhausen führte Monika Birkmair aus Ziegelbach (Gemeinde Dasing) und Leonhard Oswald aus Burgadelzhausen vor 50 Jahren in den Hafen der Ehe. Die standesamtliche Trauung übernahm im September 1969 der damalige Bürgermeister Martin Lindemeyr aus dem Adelzhauser Ortsteil Landmannsdorf. Tags darauf zelebrierte Pfarrer Andreas Frey die kirchliche Hochzeit in der Pfarrkirche St. Elisabeth in Adelzhausen. Gefeiert wurde im Anschluss im Gasthof Wittmann in Burgadelzhausen.

Die Kinder Sabine, Monika, Christine und Leonhard machten das Eheglück perfekt. Die Landwirtschaft zu versorgen, dafür war überwiegend Monika Oswald zuständig und die Berufstätigkeit als Maurer erfüllte ihren Ehemann.

Beide stellen fest: Sie waren immer für die Familie da und man hat sich immer gegenseitig unterstützt. Heute freut sich das Paar ganz besonders über die Enkelkinder Monika, Julia, Verena, Fabian, Lisa, Eva und Hannes, mit denen sie gerne Zeit verbringen. Monika Oswald mag die Gartenarbeit, ist Blumenliebhaberin und glücklich, wenn sie Zeit mit ihrem Hund Max verbringen kann. Wenn keine Holzarbeiten zu erledigen sind, ist es Leonhard Oswald am liebsten, eine Feld-, Wald- und Wiesentour mit dem Traktor im Umland zu unternehmen.

Zudem ist der Frühaufsteher seit ein paar Jahren Zeitungszusteller, und sorgt somit dafür, dass den Lesern der Aichacher Nachrichten und Friedberger Allgemeinen ihre Tageszeitung pünktlich zugestellt wird. Unter den bisher vielen Gratulanten war auch Franz Schmaus, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Adelzhausen. (if)

