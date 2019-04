Paartalhalle in Kissing: Es gibt noch viel zu tun

Die Sanierung des Dachs der Paartalhalle ist abgeschlossen. Ein Erfolg. Doch es bleibt viel Arbeit.

Den Architekten ist bei der Renovierung des Daches der Paartalhalle ein Erfolg gelungen. Die Kosten liegen nur leicht über dem anfangs angesetzten Rahmen. Das ist nicht selbstverständlich. In Zeiten, in denen die Auftragsbücher der Baufirmen voll sind, laufen viele Projekte – gerade in der Region – aus dem Ruder.

Die Sportler wundern sich aber darüber, dass weiterhin Wasser in die Halle eindringt. Das hat wohl nichts mit den Zwischenfällen während der Renovierung zu tun. Zu Beginn wurde das Dach einmal nicht richtig abgedichtet. Ein Unwetter sorgte dafür, dass der Hallenboden unter Wasser gesetzt und in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zum Ende der Arbeiten hin mussten Fenster, die zu klein geliefert worden waren, provisorisch abgedichtet werden. Laut den Architekten wurden alle Mängel im Rahmen der Gewährleistung behoben.

Nun sollten die ausführenden Firmen aber auch dafür sorgen, dass kein Wasser mehr eintritt. Natürlich muss ein Bauwerk wie die Paartalhalle ständig in Schuss gehalten werden. Aber kurz nach der Renovierung darf durchaus erwartet werden, das alles dicht ist.

Grundsätzlich wird die Paartalhalle den Gemeinderat und den neuen Bürgermeister weiterhin auf Trapp halten. In den neueren Veranstaltungsteil hat es bereits reingeregnet. Zudem pfeift durch die Außenwände weiterhin der Wind.

