Päpstlicher Orden für Johann Stecker

Friedberg

Die Fête de la Musique zieht wieder ins Schloss

Freitag spielen über 20 Gruppen an elf Orten in Friedberg unter freiem Himmel. Was passiert, wenn das angekündigte Gewitter ausbricht?

Kissing

Das Geld für das Kunstrasenfeld in Kissing ist da

Plus Die Finanzierung für die Erneuerung des Platzes in Kissing steht. Die KSC-Vorsitzende Marion Lang will den Bereich vor Vandalismus schützen.

Kommentar

Das Feld in Kissing muss eingezäunt werden

Der Kissinger SC will den Kunstrasenplatz in Kissing in Zukunft mit einem Zaun schützen. Die Abgrenzung wird leider gebraucht.