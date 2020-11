06:10 Uhr

Parkverbot: Ehepaar aus Mering bekommt nach sieben Jahren Recht

Jahrelang dauerte der Streit um ein Parkverbot im Troppauer Weg in Mering-St. Afra an.

Plus In Mering scheint ein jahrelanger Streit um ein Halteverbot am Troppauer Weg in St. Afra beigelegt zu werden. Doch dafür musste ein betroffenes Ehepaar vor Gericht ziehen.

Von Eva Weizenegger

Sieben Jahre zieht sich der Streit um ein Parkverbot in Mering-St. Afra nun bereits hin. Nun hat ein Ehepaar vor dem Augsburger Verwaltungsgericht Recht bekommen.

Doch zunächst die Vorgeschichte: Ein Ehepaar wohnt in Mering-St. Afra im Troppauer Weg. Dort parken direkt gegenüber ihrer Grundstückseinfahrt immer wieder Autos. Doch das behindert die Zu- und Ausfahrt zum Grundstück des Ehepaars stark. Vor sechs Jahren kamen Mitglieder des damaligen Bauausschusses und Bürgermeister Hans-Dieter Kandler nach St. Afra, um sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. Kandler demonstrierte mit seinem eigenen Fahrzeug, dass das Ein- und Ausfahren nach mehrmaligem Rangieren durchaus möglich sei. Letztendlich stimmten die Mitglieder gegen ein Halteverbot im Troppauer Weg.

Merings Bürgermeister Kandler konnte problemlos ausparken

Das Ehepaar wusste sich nicht mehr anders zu helfen und ging den Weg vor das Verwaltungsgericht. Auch dort nahmen sich Sachverständige des Themas an und begutachteten die Parksituation. Der Anwalt der Marktgemeinde Mering führte vor Gericht aus, dass damals Bürgermeister Kandler mit seinem Kombi problemlos ausfahren konnte. Zudem verlaufe kein Fußweg vor dem Grundstück, sondern ein Seitenstreifen. Zudem sei eine Fahrbahn von 5,50 Metern in der Regel nicht als schmal anzusehen. Die Fahrbahn und der Seitenstreifen des Troppauer Weges würden diese Breite zusammen mit 6,35 Metern deutlich übersteigen. Ein zwei- bis dreimaliges Rangieren sei beim Aus- und Einparken zumutbar.

Doch das Gericht kam zu einer anderen Auffassung. Denn die Breite im Bereich der Grundstückseinfahrt betrage 4,87 Meter und der Seitenstreifen 1,44 Meter. Schließlich wurde den Klägern Recht gegeben, dass dort entweder regelmäßig die Parküberwachung eingesetzt, eine Grenzmarkierung auf der Fahrbahn oder ein eingeschränktes Halteverbot als geeignet angesehen wird.

Einstimmig entschieden sich die Räte für die Variante, dort eine Bodenmarkierung anzubringen. Zunächst sollen jedoch für die Übergangszeit mobile Halteverbotsschilder aufgestellt werden.





