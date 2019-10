vor 6 Min.

Paul O’Brien auf Jubiläumstour

Am Montag, 4. November, gastiert der Musiker in Mering

Von Heike John

Er ist Ire, wuchs in England auf, lebt in Kanada und tourt am liebsten durch Deutschland. Und dies seit zehn Jahren. Als Singer und Songwriter ist Paul O’Brien auch im südlichen Landkreis kein Unbekannter. Seit 2009 tritt er jedes Jahr, manchmal sogar zweimal, im Frühjahr und im Herbst, in und um Mering auf und hat viele Freundschaften geschlossen. Am Montag, 4. November, gastiert er um 19.30 Uhr im neuen Martin-Luther-Haus der evangelischen Kirchengemeinde.

Im Gepäck hat er sein neues Album mit dem Titel „Songs in the key of DE“, übersetzt etwa „Lieder in der Tonart von Deutschland“. Seine erlebten Geschichten moderiert und besingt er auf eine unnachahmlich einfühlsame, aber auch humorvolle Art und lädt zum Lachen, Träumen und Mitsingen ein. Im Rahmen seiner Jubiläumstour durch Deutschland trat Paul O’Brien bereits in der vergangenen Woche in Widmanns Wirtshaus in Egling auf. Nachfolgende Stationen sind Berlin, Lübeck, Hannover und Nürnberg und nun kommt er zurück in den Landkreis. In Mering ist der Liedermacher einer der Ersten, die im Neubau der Evangelischen Kirchengemeinde in der Martin-Luther-Straße auftreten.

Nicht nur seine Konzerte, sondern auch seine Workshops in Schulen und Behinderteneinrichtungen sorgen für unvergessliche Erlebnisse. Im Rahmen seines diesjährigen Aufenthalts wird der ehemalige Lehrer auch an hiesigen Schulen und in den Behinderteneinrichtungen des Fritz-Felsenstein-Hauses einige Sessions mit Schülern halten und sie zu eigenen musikalischen Schritten ermutigen. Bis Anfang Dezember ist der 53-Jährige auf seiner Herbsttournee quer durch Deutschland unterwegs, bevor er Anfang Dezember wieder an seinen Wohnort Nova Scotia in Kanada zurückkehrt. (jojo)

