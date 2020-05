18.05.2020

Polizei: Neue Details zum lebensgefährlichen Unfall auf der A8

Neue Details meldet die Polizei zum Unfall auf der A8 kurz vor Dasing: Der Pkw-Fahrer hinter ihm fährt dem Lkw auf und wird dabei lebensgefährlich verletzt. Nun ist er außer Lebensgefahr.

Auf der A8 verursachte ein Pkw-Fahrer etwa einen Kilometer vor Dasing einen Auffahrunfall, bei dem er lebensgefährlich verletzt wurde. Da der Verkehr am Montag um die Mittagszeit zähflüssig war, bremste ein Lkw auf der Mittelspur in Richtung Stuttgart ab.

Unfall auf der A8 kurz vor Dasing: Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Der 20-Jährige hinter ihm geriet nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ins Schleudern und konnte dem Lkw nicht mehr ausweichen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Das Fahrzeug begann kurze Zeit nach dem Zusammenstoß zu brennen. Die Flammen konnten jedoch von Ersthelfern gelöscht werden. Der schwerst verletzte Fahrzeuglenker musste von der eingesetzten Einsatzkräften der Feuerwehr per Rettungsspreizer aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen und dort notoperiert. Derzeit besteht für ihn keine akute Lebensgefahr mehr.

Unfall bei Dasing: Autos werden ausgeleitet

Wegen des anschließenden hohen Stauaufkommens, das bis in den Nachmittag andauerte, musste die Polizei den Verkehr an der Anschlussstelle Adelzhausen ausleiten. Dafür öffnete sie den Standstreifen, während der Lkw abgeschleppt wurde. (pos)

