vor 46 Min.

Polizei fahndet nach zwei Unfallfahrern

Die Polizei Friedberg fahndet nach mehreren flüchtigen Unfallfahrern. Was war passiert?

Am Dienstag zwischen 20.45 und 23.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Punenstraße in Friedberg geparkt abgestellten schwarzen VW an der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein in der Wiffertshauser Straße in Friedberg geparkter grauer Mercedes vermutlich beim Vorbeifahren von einem unbekannten Fahrer an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. In beiden Fällen fuhren die Täter weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizei Friedberg

Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.

