vor 48 Min.

Rabattschlacht am Black Friday: Ist das wirklich nötig?

Normalerweise drängen am Black Friday zahlreiche Menschen in die Geschäfte, um sich Rabatte zu sichern. Wird das diesmal anders sein?

Am Black Friday unterbieten sich Händler gegenseitig mit Rabatten und Aktionen. Super für Kunden, finden die einen. Unnötiger Konsumwahn, kritisieren die anderen.

Das Konzept ist simpel: Am Tag nach Thanksgiving, dem sogenannten Black Friday, werden Produkte extrem reduziert. Thanksgiving fällt auf den vierten Donnerstag im November, weshalb der Tag darauf immer ein Freitag ist – der Black Friday. Dieses Jahr der 27. November.

Woher kommt der Brauch in den USA?

Da Ende November der Weihnachtseinkauf beginnt, gilt der Black Friday als dessen offizieller Beginn. Die Einzelhändler stellen deshalb die Rabatte in den Vordergrund und wollen so den Konsum anregen. Ursprünglich kommt der Begriff wohl daher, dass viele Arbeitnehmer sich am Freitag nach Erntedank krankschreiben ließen.

Wie geht der Black Friday in den USA vonstatten?

Einige Läden in den Vereinigten Staaten öffnen ihre Pforten bereits um fünf Uhr morgens, weshalb viele Amerikaner schon am Abend zuvor am Eingang warten. Sie wollen die Ersten sein, die die günstigeren Produkte ergattern können. Möglich ist das, weil viele Amerikaner den Freitag nach dem donnerstäglichen Feiertag als Brückentag nutzen.

Wie beteiligen sich die Anbieter in Deutschland?

Erstmals benutzt wurde der Begriff Black Friday in Deutschland laut der Sächsischen Zeitung im Jahr 2013. Damals bewarben laut dem Blatt etwa 500 Händler ihre Waren. In Deutschland findet viel Handel online statt. Einige Websites nutzen daher die Gunst der Stunde und bewerben ihre Produkte mit Rabatten und Aktionen.

Was bedeutet der Begriff „Black Friday Week“?

Händler haben den Black Friday mittlerweile auf eine Woche oder mehrere Tage ausgeweitet. Diesen Zeitraum nennen sie Black Friday Week, offiziell startet er am 23. November.

Wo gibt es noch Rabatte während des Black Friday?

Einige Streamingdienste, die trotz Abonnement kostenpflichtige Filme oder Serien anbieten, offerieren diese während der Black Friday Week zu einem günstigeren Preis oder sogar ganz umsonst. (AZ)

