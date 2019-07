vor 34 Min.

Radfahren: Bürger auf Touren, Stadt Friedberg im Tiefschlaf

Mit dem Fahrrad hat man es in Friedbergs Innenstadt nicht leicht.

Einfach mal das Fahrrad nehmen statt mit dem Auto zu fahren: Das ist der Grundgedanke des Stadtradelns. In Friedberg wird einem das jedoch nicht leicht gemacht.

Von Tom Trilges

Dass die Friedberger beim Stadtradeln dieses Jahr so in die Pedale getreten haben, ist erfreulich. Man sollte den Beitrag nicht nur daran messen, ob er für das Weltklima groß und bedeutend ist. Vielmehr ist es toll zu sehen, dass die Menschen sich gerne draußen bewegen und sich zusammenschließen, um eine schöne Zeit zu verbringen. Es geht zudem um ein Bewusstsein, sich nachhaltig zu verhalten und nicht für jede Strecke gleich das Auto aus der Garage zu holen. Auch das scheint in Friedberg ausgeprägt zu sein.

Umso ärgerlicher ist, dass die Stadt es nicht fertig bringt, ihren Beitrag zu leisten. Die Verkehrssituation in der Ludwigstraße ist (nicht nur) für Radfahrer seit Jahren unangenehm, dennoch passiert nichts. Tatsächlich berichten Passanten in der Innenstadt immer wieder, dass sie nicht gerne dorthin radeln und sich unsicher fühlen.

An einer Aktion wie dem Stadtradeln jedes Jahr drei Wochen lang teilzunehmen, ist gut und richtig. Aber es muss gelingen, den Friedbergern das Radeln als „positives Lebensgefühl“ schmackhaft zu machen, wie es Martha Reißner formuliert. Und zwar das ganze Jahr über. Die Bürger sind bereits auf Touren, jetzt ist die Stadt dran.

