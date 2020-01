09:28 Uhr

Radkappe fliegt gegen anderes Auto: Verursacher fährt weiter

Ein Unbekannter hat bei Friedberg eine Radkappe verloren. Sie flog gegen einen Seat. Den Verursache kümmerte das aber offenbar nicht.

Nachdem die Radkappe eines Autos in Friedberg gegen ein anderes Fahrzeug geflogen ist, setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt trotzdem fort. Am Donnerstag gegen 14 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem Seat auf der AIC25 in Richtung Derching unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt nach Stätzling/Lechhausen flog eine Radkappe gegen den Seat. Diese hatte sich offensichtlich von dem vor ihm fahrenden Wagen gelöst.

Von Radkappe getroffen: Polizei sucht Hinweise in Friedberg

Der 39-Jährige betätigte nach seinen Angaben noch die Hupe, um auf den Unfall aufmerksam zu machen. Der unbekannte Fahrer reagierte aber ihm zufolge nicht und fuhr weiter. Es ist nicht bekannt, welches Auto der Unbekannte benutzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen folgen