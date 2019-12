09:33 Uhr

Radler in Kissing verletzt sich bei Zusammenprall mit einem Auto

Ein 23-Jähriger hat in Kissing beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen. Der verletzte sich bei dem Unfall und musste ins Krankenhaus.

In Kissing hat ein Autofahrer einen Radler übersehen und ihn dadurch verletzt. Am Dienstag gegen 18.15 Uhr bog der 23-Jährige mit seinem VW Golf in der Münchner Straße an einer roten Ampel rechts ab – das war durch einen fest installierten Grünpfeil auch erlaubt.

Der VW-Fahrer übersah laut Polizei allerdings einen auf dem Radweg fahrenden 43-Jährigen. Der Radler verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und kam ins Krankenhaus Friedberg. Es entstand Sachschaden von 100 Euro. (tril)

