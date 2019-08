vor 18 Min.

Radlerin bei Sturz schwer verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen musste eine Radlerin in die Uniklinik eingeliefert werden.

Auch der Rettungshubschrauber war bei dem Unfall zwischen Bachern und Ottmaring im Einsatz.

Schwere Kopfverletzungen erlitt eine Radlerin bei einem Sturz zwischen Bachern und Ottmaring. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 57-Jährige am Dienstagvormittag auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2379. Kurz nach dem Trimm-Dich-Pfad kam sie mit dem Rad nach rechts ins Bankett und stürzte zu Boden. Sie wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in das Uniklinikum Augsburg gebracht. Zur Erstversorgung der Radlerin an der Unfallstelle war auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers hinzugezogen worden.

