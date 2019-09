vor 52 Min.

Rechtliche Einschätzung

Höhe der Pauschale ist Angelegenheit des Gemeinderates

Muss sich die Fahrtkostenpauschale für einen Bürgermeister am bayerischen Reisekostengesetz – und damit an den 35 Cent pro Kilometer – orientieren? Oder ist auch eine Anlehnung an die Kosten eines Dienstwagens, wie es der Bürgermeister sieht, denkbar?

Auf Nachfrage erläutert Wolfgang Müller, Sprecher am Landratsamt Aichach-Friedberg, dass die Abrechnung nach dem bayerischen Reisekostengesetz der Normalfall sei. Bei ihrem Ersten Bürgermeister könne eine Gemeinde die Vergütung jedoch auch mit einer Pauschale regeln. Und diese müsse sich nicht zwingend an den 35 Cent pro Kilometer orientieren. „Es ist gesetzlich lediglich festgelegt, dass die Höhe angemessen sein muss“, sagt Müller. „Das ist eine Sache zwischen dem Gremium und der Person“, so Müller.

Sollte der Gemeinderat nach der Beanstandung durch die Rechnungsprüfer zu dem Ergebnis kommen, dass die Pauschale zu hoch ist, könne er sie per Beschluss ändern.

In keinem Fall gebe es jedoch eine rechtliche Grundlage für eine Rückzahlung – so lange die bisherige Pauschale durch Gemeinderatsbeschlüsse gedeckt ist. (gön)

Themen folgen