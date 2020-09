07:59 Uhr

Regionalbahn stößt mit Linienbus zusammen: Großeinsatz in Mering

Beim Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Linienbus in Mering erleiden am Montagmorgen zwei Menschen einen Schock.

In Mering (Kreis Aichach-Friedberg) ist am Morgen eine Regionalbahn mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 05:50 Uhr an der Münchner Straße. Nach bisherigen Stand erlitten zwei Menschen einen Schock: der Busfahrer und der Zugführer. Erste Meldungen, wonach Personen verletzt wurden, bestätigten sich nicht.

In der Bahn sollen etwa 20 Fahrgäste gewesen sein, die ohne größere Verletzungen davon kamen. Im Bus saß mit Ausnahme des Fahrers niemand. Der Zug kollidierte bei dem Zusammenstoß mit dem hinteren Teil des Busses, der am frühen Montagmorgen auf den Gleisen stand, als sich die Schranken des Übergangs schlossen, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum er dort angehalten hatte, war zunächst unklar. Zu klären ist außerdem, ob die Signalanlage am Bahnübergang richtig funktionierte. Die Polizei wollte sich dazu bislang noch nicht äußern.

Vor Ort sind momentan das Technische Hilfswerk Friedberg, die Feuerwehren aus Mering, Merching, Kissing, Althegnenberg sowie die Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg. (AZ, mit dpa)

