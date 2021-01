vor 31 Min.

Retter kämpften am Weitmannsee ums Überleben des im Eis eingebrochenen Ehepaars

Plus Jetzt meldet sich auch die Kissinger Feuerwehr im Netz zu Wort zum Einsatz am Weitmannsee. Die Retter wurden vor Ort von Spaziergängern angepöbelt.

Von Eva Weizenegger

Am Samstagnachmittag waren trotz Hinweisschilder und Warnungen viele Spaziergänger an den Seen in der Region unterwegs. Am Weitmannsee brach ein Ehepaar durch die Eisdecke und musste mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Retter kämpften nicht nur ums Überleben der beiden Unfallopfer, sondern mussten sich noch gegen Schaulustige durchsetzen, die sie teilweise behinderten und sogar anpöbelten...

Wie die Feuerwehr Kissing auf Facebook am Samstag mitteilt, stießen die Einsatzkräfte teilweise auf Unverständnis: "Nein, wir schickten euch nicht vom Eis weil ihr keine Masken auf hattet." Die Retter hatten größte Mühe, zwei ins Eis eingebrochene Menschen aus dem See zu befreien und Leben zu retten. "Als Dank wird man gefilmt, angepöbelt und gefragt, ob wir nicht an einem anderen Ort üben könnten", so der Bericht der Feuerwehr. Darüber sei man "etwas enttäuscht". Dennoch sagen die Kissinger Feuerwehrkräfte "danke an alle vernünftigen Bürger und die super Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen".

Rettungstaucher bargen zusammen mit der Feuerwehr Kissing das Ehepaar, das ins Eis am Kissinger Weitmannsee eingebrochen war. Bild: Peter Holthaus

Ein Ehepaar aus dem südlichen Landkreis Aichach-Friedberg wollte am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr das schöne Wetter ausnutzen und einen Spaziergang über den zugefrorenen Weitmannsee bei Kissing unternehmen. Viele andere Spaziergänger waren auch auf der Eisfläche unterwegs. Ziemlich in der Mitte des Sees, auf der Südseite bei den Vogelinseln, knackte plötzlich das Eis und das Ehepaar brach ein. Dort befindet sich nach Angaben der Polizei Friedberg eine Quelle. Deshalb sei hier das Eis ohnehin nicht so dick.

Die Feuerwehr Kissing, die DLRG und Passanten retteten ein Ehepaar, das in Kissing am Weitmannsee ins Eis eingebrochen war. Bild: Peter Holthaus

Passanten, die den Unfall bemerkt hatten, eilten zu Hilfe und retteten den 50-jährigen Mann aus dem eiskalten Wasser. Sofort wurde auch der Notruf abgesetzt und die Einsatzkräfte der DLRG sowie der Kissinger Feuerwehr kamen direkt zur Unfallstelle. Sie bargen die 50-jährige Frau aus dem Wasser. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls angefordert, um die Verletzten zu versorgen.

Einsatz am Weitmannsee: Betreten der Eisfläche ist ab sofort verboten

Wie die Polizei in Friedberg auf Nachfrage unserer Redaktion weiter mitteilt, wurden die beiden Verletzten mit Unterkühlung ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Der Weitmannsee wurde sofort geräumt. In der Zwischenzeit wurde auch Bürgermeister Reinhard Gürtner verständigt, der die sofortige Sperrung des Weitmannsees und des Auensees veranlasste. Entsprechende Warnschilder werden in den nächsten Tagen noch angebracht.

Schilder am Ufer warnen vor einem Betreten des Weitmannsees, doch viele Spaziergänger kümmerte das nicht. Bild: Sabine Hämmer

Die Polizei warnt davor, Eisflächen zu betreten. "Alle Seen in der Region sind derzeit gesperrt und sollten nicht betreten werden", so ein Sprecher der Polizeiinspektion Friedberg. Die Eisschicht sei noch nicht tragfähig genug.

