Ried

06:58 Uhr

Eine Reise in die Vergangenheit mit der Rieder Schulchronik

Plus Archivar Jürgen Bode hat mit einem Kollegen ein umfangreiches Werk über die Schulgeschichte in Ried erstellt. Dabei geht es auch um das Thema Züchtigung.

Von Christine Hornischer

Oft sei Archivar Jürgen Bode gefragt worden, warum die Erstellung der Chronik so lange dauere. „Es war ein langer Bearbeitungsweg“, sagt er und lacht. „Besonders da in früherer Zeit vieles in Unkenntnis weggeworfen wurde.“ Anderes sei auch verloren gegangen durch Mäusefraß, Insekten oder Wasserschäden. Nach der Befragung von Zeitzeugen, dem Besuch vieler Archive und aufwendiger Sammel- und Recherchearbeit habe er die Rieder Schulchronik aber nun fertiggestellt.

