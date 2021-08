Fahrer gerät in Ried in den Gegenverkehr und verursacht Unfall

Ein 57-Jähriger kollidiert am Samstagabend mit dem Fahrzeug eines 20-Jährigen. Die Polizei misst 1,8 Promille beim Verursacher.

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstagabend gegen 18.40 Uhr in Ried. Ein 57-Jähriger befuhr die Zillenberger Straße und geriet hier in einer S-Kurve in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 20-Jährigen. Laut Polizei blieben beim Zusammenstoß beide Fahrzeugführer unverletzt.

Unfall in Ried: Alkohol ist im Spiel

An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. Die Polizisten bemerkten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch. Der anschließende Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von knapp 1,8 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.