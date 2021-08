Missglücktes Überholmanöver: 33-Jähriger verursacht Unfall

Weil ein 33-Jähriger beim Überholen den Gegenverkehr übersieht, werden gleich mehrere Autos in einen Unfall auf der Staatsstraße bei Ried verwickelt.

Zu einem Unfall mit mehrere Fahrzeugen ist es am Sonntagnachmittag bei Ried gekommen. Gegen 14 Uhr befuhr ein 33-jähriger Golf-Fahrer die Staatsstraße 2052 in westlicher Fahrtrichtung. Kurz nach der Landkreisgrenze setzte der 33-Jährige zum Überholen von zwei Fahrzeugen an.

Missglücktes Überholmanöver: 9.000 Euro Schaden

Dabei übersah er laut Polizei den Gegenverkehr. Die zwei entgegenkommenden Fahrer konnten einen Zusammenstoß verhindern, indem sie nach rechts auf den Grünstreifen auswichen. Dadurch beschädigte ein 50-jähriger mit seinem Pkw Mini einen Leitpfosten und ein Parkplatzschild. Der 33-Jähriger wich ebenfalls nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er beschädigte dabei die Einzäunung eines Waldstückes. Der Golf-Fahrer lenkte daraufhin stark nach links und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen.

Die beiden Fahrzeugführer, die überholt wurden, kamen ebenfalls am rechten Fahrzeugrand zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Am Zaun und dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 450 Euro. An dem VW-Golf und dem BMW-Mini entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren noch fahrbereit.