Ried

18:00 Uhr

So läuft das neue Impfzentrum in Ried

Plus 50 Personen kommen nach Ried, um sich dort impfen zu lassen. Wie es dort weitergehen soll und warum ausschließlich AstraZeneca verimpft wird.

Von Christine Hornischer

Es ist so weit in der Rieder Rathausturnhalle - Impfärztin Dr. Elisabeth Guha nimmt eine fertige Spritze mit dem AstraZeneca-Impfstoff und klärt ihren ersten Impfling auf. Sie trägt Schutzkleidung und hat eine weiße Schutzmaske vor ihrem Gesicht. Auf dem Stuhl ihr gegenüber sitzt Alexander Titz aus Rederzhausen. Der junge Mann ist 27 Jahre alt. Er trägt ein schwarzes T-Shirt und eine Baseball-Cap. Aufregung oder Nervosität zeigt er nicht. "Sind Sie Links- oder Rechtshänder?", fragt die Ärztin. "Rechtshänder", antwortet er. "Dann kommt die Spritze in den linken Oberarm", erklärt die Ärztin. Ein kleiner Piks, und der erste Impf-Aspirant ist "der Normalität" einen Schritt näher, wie er sagt.

