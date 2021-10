Ringen

12:47 Uhr

Nach Rückzug: Meringer Ringer gewinnen Saisonauftakt

Plus Statt in der Bayernliga treten die Ringer des TSC Mering in der Gruppenoberliga an. Beim Saisonauftakt in Mietraching überraschen die Gäste.

Von Matthias Biallowons

Von einem schwer einzuschätzenden Gegner und starken Ringern aus der Ersten Mannschaft war im Vorfeld des ersten Kampfes des TSC Mering gegen den SV Mietraching die Rede. „Wir wussten nicht, was da auf uns zukommt. Immerhin ringt die Erste in der Oberliga“, betonte TSC-Vorstand Peter Tränkl. Doch nach dem Auftritt der Ringer von der Paar am Samstag waren alle Zweifel ausgeräumt. Die Schwaben deklassierten die Hausherren und mussten nur eine Einzelbegegnung verloren geben.

