Ruhigstellen funktioniert nicht beim Friedberger Jugendrat

Plus Der Friedberger Jugendrat hat sich in einer Mitteilung an die Stadträte gewandt. Zurecht, findet Michael Postl in seinem Kommentar.

Dass der Jugendrat sich nach der Absage des "Südufer-Festivals" nicht ernst genommen fühlte, ist verständlich. Gerade wegen der Passivität des Stadtrates in der anschließenden Diskussion, die nicht wirklich eine war. Dann jedoch holen die Jugendlichen zur Grundsatzkritik aus: Die Mühlen mahlten langsam, Friedberg habe ohnehin wenig zu bieten – diese Aussagen sind ebenso berechtigt.

Der Jugendrat Friedberg fühlt sich zurecht nicht ernst genommen

Der Zeitpunkt der Kritik ist dennoch verwunderlich, denn gerade in letzter Zeit haben sich die langsam mahlenden Mühlen zumindest etwas an Fahrt aufgenommen: Stadträte lassen sich bei Jugendratssitzungen blicken, auch ein Rederecht des Jugendrates während der Stadtratssitzungen steht im Raum.

Der Jugendrat Friedberg äußert seine Wünsche klar

Dass nun mehr getan muss, ist jedoch offenbar noch nicht bis zu jedem Stadtrat vorgedrungen. Einige mögen glauben, dass man die Jugend mit der Verwirklichung ihres Festivals ruhigstellen könne. Mit diesem aktiven Jugendrat dürfte das schwierig werden. Denn er hat Wünsche und äußert diese klar.

Lesen Sie auch den zugehörigen Bericht: Der Jugendrat fühlt sich nicht ernst genommen

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen