10.12.2019

SCE startet in die Skisaison

Anmeldung für Fahrten und Kurse beginnt heute Abend im Sportpark

Die Skiabteilung des SC Eurasburg hat ein neues Programm zusammengestellt.

In den Weihnachtsferien gibt es auch heuer wieder Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Disziplin Ski Alpin . Die Termine sind 28. Dezember sowie 3., 5. und 11. Januar. Es gibt verschiedene Könnerstufen, die in der Anmeldung angegeben werden. Die Skigebiete werden kurzfristig festgelegt. Auf alle Fälle werden es Orte, die sich für die Kurse eignen und auch für begleitende Eltern, Skifahrer, Langläufer, Schneeschuhwanderer, Spaziergänger, Schlitten- und Bobfahrer, etc. jede Menge Möglichkeiten bieten. Weitere Infos im Internet unter www.sc-eurasburg.de.

Eine Drei-Tages-Fahrt führt den SCE zusammen mit den Sportfreunden Bachern vom 17. bis 19. Januar nach Gröden in Südtirol

Die Anmeldung für die Skikurse und die Drei-Tages-Fahrt ist möglich am Dienstag, 10. Dezember, von 19 bis 20 Uhr im Sportpark Eurasburg (Telefon 08208/1000) oder bis 18 Uhr formlos per E-Mail an ski@sc-eurasburg.de.

Am 25. Januar findet eine Tagesfahrt in die Wildschönau statt, mit der Möglichkeit das Nachbarskibiet Alpbachtal zu erkunden.

Das Ziel für die Lady-Fahrt am 19. Februar bleibt traditionell eine Überraschung. Dazu sind aber nicht nur Ladys, sondern alle Skibegeisterten eingeladen. An diesem Tag ist für Verpflegung und Getränke im Bus gesorgt.

Eine für alle Mitglieder bezuschusste Fahrt führt am 7. März abhängig von der Schneelage nach Axamer Lizum oder ins Kühtai.

Im März 2020 sind wieder „Vergnügte Skitage nach Absprache“ geplant. Der exakte Termin und das Ziel werden jeweils noch bekannt gegeben.

Die Anmeldung für die Tagesfahrt und die „Vergnügten Skitage nach Absprache“ ist am 21. Januar, für die „Unter-der-Woche-Fahrt“ am 13. Februar und für die bezuschusste Fahrt am 3. März jeweils telefonisch oder persönlich von 19 bis 20 Uhr im Sportpark Eurasburg (Telefon 08208/1000) oder per E-Mail formlos an ski@sc-eurasburg.de. (FA)