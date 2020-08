vor 22 Min.

SPD räumt Müll im Schlosspark auf

Mitglieder des Ortsvereins Friedberg und der Stadtratsfraktion packen gemeinsam an

Die Anlagen rund ums Wittelsbacher Schloss sind Stadträtin Ulrike Sasse-Feile schon seit geraumer Zeit ein besonderes Anliegen. Nachdem sie zusammen mit Reiner Teuber und der Gruppe „l(i)ebenswertes Friedberg“ zuletzt durch den Verkauf von Mund-Nase-Bedeckungen und Tragetaschen in blau-weiß-roter Friedberg-Optik Geld für eine schöne Bepflanzung des Schlossgartens gesammelt hatte, sagte sie nun gemeinsam mit der SPD Müll und Unrat aller Art den Kampf an.

„Rama dama“ hieß es an einem heißen Sommernachmittag folglich im Schlossgarten, am -weiher und im Burggraben rings um Friedbergs beliebtes Renaissance-Schmuckstück.

Mit dabei waren Mitglieder von SPD-Ortsverein und Stadtratsfraktion, die im „Suchgebiet“ auch zahlreich fündig wurden. Dosen, Flaschen, kleinteiliges Plastik und andere Abfälle fanden so ihren Weg in die sich rasch füllenden „blauen Säcke“. Für nächstes Jahr hofft die SPD Friedberg, wieder die in diesem Jahr coronabedingt entfallene Aktion „saubere Stadt“ des Verkehrsvereins unterstützen zu können. (AZ)

