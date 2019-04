18.04.2019

SV Ottmaring behauptet sich unter den Top Ten

Er gehört nicht nur zu den zehn mitgliederstärksten Sportvereinen im Wittelsbacher Land

Berichte über das abgelaufene Jahr, das Sport- und Spielfest 2018 und weitere Sanierungsarbeiten für das laufende Jahr standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des SV Ottmaring. Die Vorsitzende Ulrike Ankner betonte in ihrem Grußwort, dass das Vereinsleben nur dank der vielen ehrenamtlichen Helfer, Trainer und Betreuer sowie natürlich Gönner und Sponsoren zu leisten ist.

Ihr Stellvertreter Stefan Mildner erläuterte den zahlreichen Anwesenden den Vorstandsbericht 2018: Mit 978 Mitgliedern zählt der SVO nach wie vor zu den zehn mitgliederstärksten Sportvereinen im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Frauenquote im Verein beträgt zum Stichtag etwa 46 Prozent. An den 149 Rentnerinnen und Rentnern über 65 Jahren sowie 291 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren erkennt man laut Mildner die gesunde Altersstruktur des Vereins. Ziemlich genau ein Drittel aller Vereinsmitglieder sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Das finanzielle Fundament bildeten, wie auch in den Jahren zuvor, die Mitgliedsbeiträge, öffentliche Zuschüsse, Spenden sowie unter anderem die von den Fußballern organisierten Altpapiersammlungen. Mildner betonte nochmals, wie wichtig diese Altpapiersammlungen für den Sportverein sind und bat alle Anwesenden, diese weiter zu unterstützen.

Schwerpunkt 2018 waren im Juni das Sport- und Spielfest, Jugendfußball-Hallenturniere, der Unterbaarer-Brauerei-Cup der Stockschützen, das Jugendzeltlager auf dem Vereinsgelände, diverse Mehrtagesfahrten der Skiabteilung samt Skikurs und der Winterzauber des SV Ottmaring. Stefan Mildner gab einen Ausblick zum Sport- und Spielfest 2019. Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juni, findet erneut das Fest für Jung und Alt auf dem Sportgelände statt. Es beginnen die AH-Fußballer am Freitag mit einem Kleinfeldturnier und die Stockschützen mit einem Jedermann-Turnier. Am Samstag stehen wie gewohnt viele Spiele auf dem Plan.

Auch das Thema Datenschutzgrundverordnung war, wie Mildner betonte, über längere Zeit ein beherrschendes Thema, bis alle SVO-Richtlinien aktualisiert waren: Ulrike Ankner, Jörg Hunner, Christian Fendt und Philipp Mertl hatten sich engagiert. Zum Datenschutzbeauftragten wurde Christian Fendt benannt, beratend zur Seite steht Philipp Mertl.

Ein besonderer Dank ging an Doris Schlausch, die für die Abwicklung der Buchhaltung zuständig ist, und an die Schatzmeister Günter Friedl und Benjamin Lechner, die in vielen Arbeitsstunden die Zahlen im schwarzen Bereich halten. Stefan Mildner bedankte sich bei den Sportheim-Wirtsleuten Nadine und Jan Hunner und ihrem Team. Die gastronomische Leistung mache den SVO auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Die Stockschützen des SV Ottmaring nahmen mit 30 Aktiven an zahlreichen Turnieren teil. Die größten Erfolge waren der erste Platz in der Kreismeisterschaft Klasse A und der dritte Platz in der Vorrunde der Landkreismeisterschaft.

Die Damenmannschaft des SVO hat seit Beginn der neuen Saison ein neues Trainerteam. Das Ziel von Philipp Schmieder und Matthias Wörle ist, mindestens Platz 4 bis zum Ende der Saison zu erreichen.

Kassier Günter Friedl erläuterte den Jahresabschluss 2018 und den Voranschlag 2019. Der Abschluss 2018 weist ein positives Ergebnis auf, was ohne das hohe ehrenamtliche Engagement nicht möglich wäre. Der Haushalt für 2019 bewegt sich auf dem Niveau des Abschlusses 2018. Beide wurden einstimmig angenommen. Nach dem Revisionsbericht von Gerhard Schmuttermair wurden Vorstandschaft und Vereinsrat einstimmig entlastet. (FA)