Saturday for Weitmannsee

Zur Herbst-Aktion „Saubere Umwelt“ traf sich die Kissinger Fischergilde. Vorsitzender Peter Fischer freute sich, dass diesmal 73 Mitglieder, zum Teil auch mit zusätzlichen Familienmitgliedern, davon 18 Jugendfischer, dabei waren. Dazu wurden die Helfer in mehrere Gruppen eingeteilt und zogen mit Eimern, Stöcken oder Greifgeräten bewaffnet um den Weitmannsee und den Auensee, um die Ufer und Randstreifen von liegen gebliebenem Abfall zu befreien. Zusätzlich wurde am Weitmannsee am Badestrand angeschwemmtes Kraut und Totholz entfernt. Auch der Parkplatz wurde in die Aktion mit einbezogen. Zur anschließenden Brotzeit mit Leberkäs, Brezn und Semmeln gab es sogar noch ein paar Sonnenstrahlen. Mit den durch die Familie Beck gestifteten Getränken waren dies perfekte Rahmenbedingungen um noch etwas zu verweilen, und Erfolge oder Anglerlatein der zur Ende gehenden Saison auszutauschen.

Bürgermeister Reinhard Gürtner war ebenfalls vorbeigekommen, um der Fischergilde für ihr Engagement zu danken. Vor allem, dass so viele Jugendliche und junge Familien gekommen waren, freute ihn.

Diesen Faden nahm auch der Landrat Klaus Metzger in seinen Dankesworten auf, der in seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender des für den Weitmannsee zuständigen Erholungsgebietevereins Augsburg EVA zusammen mit dessen Geschäftsführerin Elisabeth Burkhard ebenfalls persönlich gekommen war. Ähnlich zur „Friday for Future“ Bewegung werde auch hier das Engagement für die Umwelt deutlich und die Bereitschaft, auch schon zu früher Stunde dafür eine persönliche Leistung zu erbringen, sei besonders anerkennenswert. So sei dies sozusagen ein „Saturday for Weitmannsee“. Mit der Übergabe einer Spende für die Vereinskasse der Fischergilde Kissing wurden die anerkennenden Worte jeweils unterstrichen. (FA)

