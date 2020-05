vor 33 Min.

Scheibe eines parkenden Corsa in Friedberg eingeschlagen

In Friedberg schlägt ein Unbekannter schlägt die Scheibe eines parkenden Corsa ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen Freitag- und Montagabend schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Opel Corsa ein. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Wulfertshauser Straße in Friedberg. Laut Friedberger Polizei entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Scheibe eingeschlagen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen. Melden Sie sich unter 0821/323-1721. (pos)

