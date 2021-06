Doppeltes Überholmanöver führt zu Unfall auf Kreisstraße bei Schmiechen

Zwischen Mering und Unterbergen setze ein 63-Jähriger zum Überholen an. Die Fahrerin vor ihm will ebenfalls einen Traktor hinter sich lassen und es kracht.

Ein Überholmanöver hat am Montagnachmittag bei Schmiechen zu einem Unfall geführt. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Toyota die Kreisstraße AIC 12 von Mering in Richtung Unterbergen. Vor ihm fuhr ein VW, der wiederum hinter einem Traktor her fuhr.

4000 Euro Schaden bei Überholmanöver

Im Verlauf der Strecke setzte der 63-Jährige laut Polizei zum Überholen der beiden Fahrzeuge an. Als er auf Höhe des VW war, setzte auch die 32-Jährige Fahrerin zum Überholen des Traktors an. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)