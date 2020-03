vor 29 Min.

Schmiechen vor der Wahl: schuldenfrei in die Zukunft

Die Gemeinde Schmiechen steht vor vielen Herausforderungen. Zumindest geht sie schuldenfrei in die Zeit nach der Wahl.

Es stehen einige Projekt an, für die Schmiechen Geld in die Hand nehmen muss. Unter anderem werden neue Bauplätze ausgewiesen.

In Schmiechen ist im vergangenen Jahr ein wichtiges Projekt verwirklicht worden, dessen Umsetzung aber für viele Anwohner mit Umwegen verbunden war. Die Kreisstraße AIC 17 – mitten durch den Ort – ist saniert worden. Das war dringend nötig. Aber besonders die Geschäftsleute litten darunter, dass manche Kunden dachten, ihre Läden seien nicht mehr erreichbar.

Inzwischen ist der erste Abschnitt abgeschlossen. Es folgt zwar noch ein zweiter, aber dabei handelt es sich um die Zufahrtsstraße von Unterbergen aus, weshalb die Einschränkungen wohl dieses Mal weniger schlimm ausfallen werden.

Ein Projekt, auf dessen Verwirklichung viele der kanpp 1400 Einwohner in Schmiechen schon seit langem warten, ist der Radweg zwischen Mering und Unterbergen. Bürgermeister Josef Wecker hat in seiner ersten Amtszeit viel Zeit gebraucht, um mit den Eigentümern die Verhandlungen für nötige Grundstücke zu führen. Nun sind aber alle Flächen bereitgestellt. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, ist der Landkreis für die Ausführung zuständig. Der Plan sieht vor, dass die Arbeiten Anfang Mai beginnen. Teilweise soll der Fahrradweg bis zu drei Meter breit werden, damit ihn auch Landwirte mit ihren Maschinen benutzen können. Dass die Traktoren nicht mehr auf der Straße unterwegs sind, soll neben anderen Maßnahmen zur Sicherheit beitragen. In der Vergangenheit war ein Fahrradfahrer bei einem Unfall auf der Strecke ums Leben gekommen. Schmiechen muss den Bau des Radwegs allerdings finanziell unterstützen. Bis zu 50.000 Euro könnte das kosten.

Wecker stellt sich in Schmiechen wieder zur Wahl

Bei der Kommunalwahl wird sich Wecker wieder als Bürgermeister zur Wahl stellen. Einen Gegenkandidaten hat er dieses Mal nicht. Für den Gemeinderat kandidieren die Freie Wählergemeinschaft Schmiechen /Unterbergen und die Grünen. Wecker übernahm bei seinem Amtsantritt vor sechs Jahren einen Schuldenstand von einer Million Euro. Nun ist er froh, dass die Gemeinde seit dem vergangenen Jahr keine Schulden mehr hat.

Dabei hat sie durchaus viel Geld in die Hand genommen. Beispielsweise für die Feuerwehr. Beide Vereine bekamen ein neues Auto. Das in Unterbergen kostete 180.000 Euro, das in Schmiechen 300.000 Euro.

Geld musste die Gemeinde auch in den Ausbau des Kindergartens stecken. Der hat eine neue Gruppe bekommen. In laufenden Jahr war die Krippe ausgebucht, im Kindergarten waren aber noch einzelne Plätze frei. In der Gemeinde fühlt man sich für die Zukunft gerüstet, auch wenn neue Bauplätze entstehen.

Zweites Baugebiet am Bahnwegfeld in Schmiechen

In Schmiechen soll das bestehende Gebiet Bahnwegfeld im Osten erweitert werden. Das Grundstück gehört inzwischen zu hundert Prozent der Gemeinde. 25 Bauplätze sollen entstehen. Vor kurzem ist das Gebiet Unterbergen Nord mit vier Bauplätzen ausgewiesen worden. Die Gemeinde nutzte die Arbeiten, um auch gleich den Hochwasserschutz für die Anwohner zu verbessern. Durch Gräben, ein kleines Rückhaltebecken und einen Versickerungsgraben soll in Zukunft verhindert werden, dass die Nachbargrundstücke und Häuser mit Wasser volllaufen. Nördlich des Weihers ist eine alte Hofstelle, der Hanserbauer, abgerissen worden. Dort soll Raum für Mehrfamilienhäuser geschaffen werden. Die Gemeinde will mit einem vorhabensbezogenen Bebauungsplan erreichen, dass auch barrierefreie Wohnungen für Senioren gebaut werden müssen.

Zudem will Schmiechen neue Wege beim sozialen Wohnungsbau gehen. Bisher wird dafür ein Gebäude mit sechs Wohnungen an der Steindorfer Straße genutzt. Es ist im Gemeindebesitz, aber stark sanierungsbedürftig. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, ein neues Haus errichten zu lassen. Dazu soll ein Partner mit ins Boot geholt werden: Entweder die Wohnbau GmbH des Landkreises oder eine Genossenschaft aus Gemeindebürgern, die an diesem Projekt Interesse bekundet haben.

