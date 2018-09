vor 49 Min.

Schulsanierung wird teurer als geplant

Gebäude in Dasing muss komplett neu verputzt werden

Von Andreas Alt

Dasing Die Sanierung der Dasinger Schule erweist sich als größere und kompliziertere Aufgabe, als man gedacht hatte. Bauamtsmitarbeiter Karl Gamperl gab dazu im Bauausschuss einen Überblick. 30 000 Euro teurer als veranschlagt wird das Ganze, vor allem, weil das Gebäude komplett neu verputzt werden muss. Der Ausschuss war mit den Mehrausgaben einverstanden. Saniert sind inzwischen die Haupttreppe zur Schule und der Pausenhof. Beim ehemaligen Café 9 wurde ein Fluchtweg angelegt. Auf dem oberen Pausenhof soll noch Kunstrasen verlegt werden. Den Bau einer elektrischen Schranke am Eingang zum Pausenhof will man auf 2019 verschieben.

Grundsätzlich gebilligt hat der Ausschuss Pläne der Firma Pletschacher, eine neue Halle an der Umfahrung Dasing aufzustocken und dort 18 Zimmer einzurichten. Sie sollen von Arbeitern kurzzeitig zum Übernachten genutzt werden.

Bürgermeister Erich Nagl teilte mit, der Freistaat habe bei einer Veranstaltung in Fürstenfeldbruck eine Voruntersuchung für eine Regional-S-Bahn-Linie zwischen München und Dasing über Odelzhausen angekündigt. Bisher war auf dieser Strecke schon ein Expressbus im Gespräch. Für eine solche Verbindung gibt es in Dasing laut Nagl durchaus Bedarf, auch für eine Anbindung an die Bahnlinie nach Aichach und Ingolstadt oder eine Weiterführung nach Augsburg.

