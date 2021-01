16:46 Uhr

Schwerer Unfall: 66-jähriger Autofahrer kracht frontal gegen Baum

In Mittelstetten fuhr ein 66-Jähriger frontal gegen einen Baum. Auch die Freiwillige Feuerwehr Baindlkirch war vor Ort und half.

Von Michael Postl

Einen schwer Verletzten hat es bei einem Unfall in Mittelstetten im Landkreis Fürstenfeldbruck gegeben. Am Donnerstagmorgen befuhr ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg die Kreisstraße FFB 4 bei Mittelstetten.

In Mittelstetten fuhr ein 66-Jähriger frontal gegen einen Baum. Auch die Freiwillige Feuerwehr Baindlkirch war vor Ort und half. Bild: Feuerwehr Baindlkirch

Unfall bei Mittelstetten: 10.000 Euro Schaden

Von Mittelstetten kommend steuerte der Mann seinen Ford Richtung B2, kam nach Angaben der Polizei Fürstenfeldbruck jedoch aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Mittelstetten aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Auch die Feuerwehr Baindlkirch war vor Ort und stellte die medizinische Versorgung sicher.

Die Freiwillige Feuerwehr Baindlkirch war vor Ort und half. Bild: Feuerwehr Baindlkirch

Er wurde dann schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt. (pos)

