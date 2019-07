13:27 Uhr

Skater-Szene in Friedberg blüht auf

Der Friedberger Skater Imade während eines Tricks auf seinem Board am neuen Skater-Park am Steirer Berg.

Skaten ist nicht nur bald olympisch, auch hier in Friedberg gewinnt die Sportart immer mehr Anhänger. Am Steirer Berg üben regelmäßig viele Jugendliche.

Von Alexandra Sieber

Egal, ob „Kick Flip“ oder „Lip Slide“ – all diese Tricks beherrschen die Friedberger Skater. Auf der Anlage am Steirer Berg geht es nachmittags und abends mit Skateboard, Scooter, BMX oder Rollerblades heiß her.

Vor allem junge Friedberger skaten gerne am Steirer Berg

Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren treffen sich dort regelmäßig mit Freunden nach der Schule, um ihr Hobby auszuüben. Aber auch ältere Skater sind dabei. Sie nutzen die Anlage nach Feierabend als Ausgleich zum stressigen Beruf oder Studium. Die Skater-Szene hat sich in den letzten Jahren immer stärker entwickelt.

Zunächst hauptsächlich auf den großen Plätzen in Stätzling oder Gersthofen. Seit dem letzten Jahr hat die Stadt Friedberg der Jugend nun auch hier eine Möglichkeit zum Skaten geschaffen. Die Entwicklung der Sportart erkennt man ebenso daran, dass Skaten 2020 seine olympische Premiere in Tokio haben wird.

Skater-Anlage in Friedberg gefällt den Skatern gut

Der Park ist ein neues Zentrum, das die modernsten Standards und Hindernisse hat. Darüber ist auch der 25-jährige Skater Imade sehr erfreut: „Ich komme gerne her, um zu Skaten und mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Zudem ist der Park super modern. Vor allem der Ortbeton, das ist ein bestimmter Skaterboden, gibt ein klasse Fahrgefühl und hat eine glatte Oberfläche. So sind die Stürze nicht all zu schmerzhaft.“

Friedberg hat den Park nicht allein gestaltet und errichtet. Durch Mitwirken der Skater und großes Engagement des Augsburger Skater-Vereins Race DV wurde der neue Treffpunkt realisiert. „Als ich hörte, dass Race DV am Bau beteiligt ist, war mir klar, dass der Park ein Erfolg wird. Race DV hat die nötige Fachkenntnis, um eine vernünftige Anlage zu errichten, die allen Voraussetzungen entspricht“, sagte Imade.

Streetworker kümmert sich um Skater in Friedberg

Ein Auge auf die Entwicklung an der Skater-Anlage wirft Streetworker Jürgen Rösner. Er steht eng im Kontakt mit der Jugend und setzt sich sehr für die Weiterführung der Skater-Tradition ein. „Meine Aufgaben am Skater-Park sind darauf zu achten, dass Ruhezeiten eingehalten werden, dass alles in Ordnung ist und der Park sauber gehalten wird. Sauberkeit ist jedoch kein Problem, denn da achtet die Jugend genau drauf“, so Jürgen Rösner über seine Schützlinge. Für ihn ist vor allem wichtig, dass die jungen Leute beschäftigt sind und sich in ihrer Freizeit draußen an der frischen Luft bewegen.

Alle Aktiven am Skater-Park sind froh, dass ihnen die Chance gegeben wird, Skaten als Jugendkultur zu leben und dass der jährliche, traditionelle Höhepunkt, der „SkateJam“, weiterhin stattfindet.

Wer nun auch Lust bekommen hat zu Skaten, der kann sich beim Jugendzentrum Friedberg die nötige Ausrüstung (Skateboard, Scooter, Schutzausrüstung) dafür leihen.



Themen Folgen