vor 17 Min.

Skater freuen sich: Sportliche Tricks an „Hip“ und „Curb“

Plus Mit sechs neuen Elementen wird der Meringer Skaterpark Anfängern und Profis gerecht. Auch für die fehlende Beleuchtung und das Basketballfeld gibt es Lösungen.

Von Heike John

Vom sogenannten Hip herab kann ein Skater enorm an Geschwindigkeit gewinnen, um weitere „Obstacles“ im Meringer Skaterpark anzufahren. Die Skater pflegen eine ganz eigene Kultur (und Sprache), die vor allen Dingen Jugendliche anspricht. Das Freizeitgelände an der Lechstraße neben der Feuerwehr Mering ist für diese „Community“, die Gemeinschaft der Skater, ein Paradies. Vor allem, seit das seit gut zehn Jahren bestehende Areal in dieser Woche um sechs weitere Elemente erweitert wurde.

Bereits in der Bauausschuss-Sitzung vom vergangenen September hatten die Räte einem Antrag der Grünen auf Erweiterung des Skaterparks zugestimmt. Die Verwaltung holte Angebote ein und entschied sich für die Firma Populär aus Nürnberg. Für knapp 50.000 Euro wurden sechs weitere Elemente aufgebaut. Neben dem schon erwähnten „Hip“ sind ein „Slappy Curb“, zwei „Manual Pads“, „Benches“ für sogenannte Grinds und Slides sowie eine „Bank to ledge“ hinzugekommen.

Skateplatz Mering: Skater gaben den Anlass zur Erneuerung

Letzteres Element fällt mit zwölf Metern Länge beim Betreten des Geländes besonders ins Auge. „Es ist unser Prunkstück, an dem Anfänger besonders gut üben können“, erklärt Mark Wallner. Der leidenschaftliche Skater war zusammen mit Florian Hendlmeier, bis April Marktgemeinderat und zusammen mit Elena Raab ehemals Jugendbeauftragter, Initiator für eine Erweiterung des Skaterparks.

Ein regnerischer Tag war es, als Bürgermeister Florian Mayer am Mittwoch zusammen mit Bauhofleiter Claudius Hirner und einigen Skatern feierlich den erweiterten Park eröffnete. Aufgrund der nassen Oberflächen konnten die neuen Elemente nicht gleich ausprobiert werden. Ganz in Grau stechen sie auf den ersten Blick ins Auge.

Der Meringer Skateplatz ist in der Region bekannt: Bei einem Wettbewerb war vor einiger Zeit deshalb viel los. Bild: Heike John (Archiv)

Die bisherigen Gerätschaften wie die „Quarterpipes“ oder die sogenannte Funbox als Basiselement jedes Skaterparks sind bereits mit bunten Graffiti verziert. „Mit der zusätzlichen Ausrüstung haben wir jetzt hier optimale Trainingsgeräte sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, die neue Tricks einstudieren wollen“, lobt Mark Wallner. „Wir haben die bisherigen Elemente ein wenig umgestellt und können nun zusammen mit den neuen Objekten variantenreich kombinieren.“

So kommt die Skateranlage in Mering an

Wallners achtjähriger Sohn Sean ist oft mit von der Partie am Skaterplatz und jetzt in den Ferien auch der 15-jährige NeffeMaximilian Schultz. „Cool“ finden es aber auch der siebenjährige Elias und der vierjährige Jonas auf dem Areal. In Begleitung ihrer Mutter Regina Harder sind sie nahezu jeden zweiten Tag vor Ort. Zur Beaufsichtigung ihrer Jungs kann diese ab sofort auch auf der ebenfalls neu geschaffenen Sitzgruppe mit Natursteinen im nordöstlichen Bereich Platz nehmen.

63 Bilder Asphalt-Wellenreiter beim Skate Contest Bild: Heike John

Die beiden Buben, die neben Bike und Board auch oft ihre Roller dabei haben, lieben die Atmosphäre auf dem Platz. Sie dürften die jüngsten Nutzer des Skaterparks sein. „So 25 bis 30 Stammnutzer haben wir hier schon“, schätzt Mark Wallner. Dazu kommen auch immer wieder Skater aus umliegenden Orten, um die „Location“ in Mering auszuprobieren. „Wenn das Wetter jetzt mal richtig warm und trocken ist, dann können wir endlich alle Elemente durchprobieren und so richtig coole Tricks machen“, freut sich nicht nur Mark Wallner.

50.000 Euro für Skater in Mering

Die sichtliche Begeisterung der Skater versöhnt auch den Bürgermeister und den Bauhofleiter mit den Kosten von mehreren Zehntausend Euro. „Spielgeräte sind einfach immens teuer“, weiß der Bauhofleiter. Dafür kann er, was die gewünschte Beleuchtung des Platzes angeht, eine Sparlösung anbieten. „Wir haben drüben im Bauhofgelände noch vier oder sechs Peitschenlampen stehen. Die könnten wir für eine preisgünstige Platzbeleuchtung hernehmen“, schlug er vor.

Aus Sicht der Skater ist eine Beleuchtung nicht nur für die Sportler in trüben Nachmittags- und Abendstunden hilfreich, sondern beugt auch Vandalismus vor. Bürgermeister Florian Mayer gab zudem bekannt, dass auch die Suche nach einem Basketballplatz endlich zielführend war. „Zwischen der Eduard-Ettensberger-Halle und der Ambérieu-Turnhalle haben wir nun einen geeigneten Standort gefunden“, freut er sich.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen